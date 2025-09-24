◆パ・リーグロッテ―西武（２４日・ＺＯＺＯ）西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手（２３）＝大商大＝が通算１００安打に到達した。「３番・左翼」で先発出場。５点を追う９回２死でロッテ・木村のカットボールをはじき返す左前安打を放った。今季４１４打席目での１００安打となった。今季の新人では、ロッテ・西川、楽天・宗山に続き３人目の到達となった。