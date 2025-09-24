臨時記者会見に臨む前橋市の小川晶市長＝24日午後、前橋市前橋市の小川晶市長は24日、臨時記者会見を市内で開き、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたと明らかにした。男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。出処進退については「第三者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。自身は未婚で、男性が妻帯者と認識していたものの、ホテルでの面会は今年2月