西武戦に先発したロッテ・木村＝ZOZOマリンロッテの木村がプロ初完封で3勝目を挙げた。緩急を使った投球で3安打で7奪三振。七回1死まで出塁を許さなかった。打線は二回に池田のソロ本塁打で先制し、五回以降も岡の2点打などで加点した。西武は打線が振るわなかった。