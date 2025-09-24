日本と東南アジア諸国連合（ASEAN）は24日、マレーシアの首都クアラルンプールで経済相会合を開いた。会合後に共同声明を公表し、トランプ米政権による高関税政策などを念頭に「ルールに基づく多角的貿易体制を維持する決意を再確認した」と強調。自由貿易体制の推進に向けて協調する姿勢を示した。日本からは武藤容治経済産業相が出席した。声明では、世界経済が不確実性を増す中で日本とASEANが「より緊密な経済協力を促進す