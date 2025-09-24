秋篠宮妃紀子さまは、結核・呼吸器感染症予防週間に合わせ、北海道結核予防会の活動を視察されました。結核予防会の総裁を務める紀子さまは、24日午後、札幌市にある道営住宅を訪れ、住民健診について説明を受けた後、準備風景を視察されました。その後、24日からはじまった結核・呼吸器感染症予防週間に合わせ、札幌駅前の地下道で行われた結核と呼吸器疾患の予防を啓発するキャンペーン活動を視察されました。ショルダーバッグに