9月24日、日本テレビ系『ZIP！』に、10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』に出演する山下美月がVTRで登場。独自のナイトルーティンを明かした。【関連】山下美月、乃木坂46卒業後に感じた“ストレス”をぶっちゃけ「なかなかもらえなくて」番組インタビューで、共演者の宮舘涼太（Snow Man）が“新調したダイニングテーブルを毎朝撫でている”と話した流れで、山下は、「私は毎日寝る前に（ひらがな）50音を書くんです」とコメント