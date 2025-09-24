大谷はピッチング内容も右肩上がりだ(C)Getty Imagesレギュラーシーズン最終登板で圧巻の投球だ。現地時間9月23日、ドジャースの大谷翔平は、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。チームが4-5で痛恨の逆転サヨナラ負けを喫し、惜しくも今季2勝目とはならなかったが、復帰後最長6回、最多91球を投げきり、6回5安打無失点、8三振無四球と見る者を沸かせた。【動画】162キロだ！