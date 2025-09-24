◆パ・リーグ楽天２―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）ソフトバンクが快勝で優勝へのマジックナンバーを４とした。１４安打８得点と打線がつながり、連敗を４でストップ。最短でのリーグ優勝決定は２６日だ。初回から主導権を奪った。今季初の１番に起用された柳田が右翼線二塁打。５試合ぶりに２番に入った近藤が右前打、５月２２日以来の３番・栗原が一塁内野安打で続いた。無死満塁から２点を先取。２試合連続の完