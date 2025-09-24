◆パ・リーグロッテ５―０西武（２４日・ＺＯＺＯ）西武はロッテ先発・木村の前にあわや完全試合の快投を許し、２戦連続の完封負け。一方の先発・菅井信也投手は５回１／３を１２安打５失点とふるわず今季５敗目を喫した。打線は木村の前に６回まで１人の走者も出すことができなかった。７回１死でようやく滝沢がチーム初安打となる中前打を放ち完全試合を阻止したが、その後も得点には至らずわずか３安打でプロ初完封を許し