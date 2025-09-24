次世代の成長産業として期待される最新ドローンを紹介するイベントが名古屋で始まりました。飛ぶだけではありません。 【写真を見る】空を飛ぶだけじゃない 水中・地下も…過去最大数の団体が最新ドローンを展示する「ドローンサミット」名古屋で開催 9月25日まで （田中希宜記者）「こちらの会場では、過去最大数の団体が多くのドローンを展示しています」名古屋市港区のポートメッセなごやで始