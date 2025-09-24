◇パ・リーグソフトバンク8―3楽天（2025年9月24日楽天モバイル）ソフトバンクが連敗を4で止めて2年連続のリーグ優勝マジックを「4」に減らした。初回、先頭・柳田の171日ぶりとなる復帰後初安打の右翼線二塁打で打線が目覚め、無死満塁から中村晃の二ゴロ間に先制。19イニングぶりの得点を挙げると、柳町の左犠飛で2点目を挙げた。5―1とリードした6回には近藤の2点適時二塁打、中村晃の犠飛で3点を追加。楽天を突き