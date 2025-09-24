◆大相撲▽秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）が２敗対決を制し、９勝目を挙げた。立ち合いは東前頭１７枚目・竜電（高田川）のおっつけに右差しを封じられたが、相手のはたきをこらえると、逆に相手が前傾になったところをはたき込んだ。「右を差せなかったが、攻め急がずに慎重にいけた」と振り返った。また自身が勝利するまで幕内の東方が９連敗をしていた珍しい状況には「おっ？