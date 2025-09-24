交番の女性トイレに設置した小型カメラで盗撮したとして、静岡県警は２４日、静岡南署の前刑事１課長で警部の鈴木鉄三容疑者（４５）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）と建造物侵入の疑いで逮捕した。発表によると、鈴木容疑者は４月２７日、以前勤務していた掛川署管内の交番に侵入し、同３０日〜６月５日の複数回にわたって女性職員３人を盗撮したなどの疑い。「やっていません」と容疑を否認している。県警監察課によると