森川葵主演のフジテレビドラマ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」第１０話が２３日に放送された。警視庁の新捜査組織「囮型擬装捜査検証室」に裏切者がいる疑惑が浮上。命を狙われているバンジャタン共和国の後継者候補ラマバティ（矢野聖人）を米国に亡命させるため米軍横川基地へ移送させる任務を負ったが…。室長二階堂民子（森川葵）は、スティンガースメンバーに車で移送させるとみせかけ、単独計画でラマバテ