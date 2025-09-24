大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が24日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。自民党総裁選をめぐる、各候補の政策について言及した。小泉進次郎農相が、前回の総裁選で主張していた「選択的夫婦別姓の導入」などが含まれず、高市早苗前経済安保担当相も「首相就任後も靖国神社へ参拝」を明言せず、主張していた「食料品の消費税ゼロ」は公約に盛り込まなかった。