【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の北村匠海が9月24日、都内で開催された映画『愚か者の⾝分』（10⽉24⽇公開）完成披露試写会に出席。人気俳優との過去の共演を振り返った。【写真】北村匠海「顔も見たくない」と思った人気俳優◆北村匠海、初の国際映画祭出席に感動本作は、一度入ると抜けられない闇ビジネスの世界を舞台に、とある犯罪組織の手先として戸籍売買を行うタクヤ（北村）、弟分のマモル（林裕太