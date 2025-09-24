今年4月の医療事故を受けて現在、分べんを休止している松本市立病院の産科について市民グループが24日、市に分べんの継続を求めました。松本市立病院の在り方を考える会 メンバー「お産は地元がいい」「市立病院は松本市だけでなくて山形村・朝日村・塩尻市の方たちも皆さん頼りにしている」松本市の伊佐治裕子副市長に松本市立病院の分べん機能の継続を求めたのは、病院がある波田地区を中心とした市民グループ