24日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：21）では、直木賞作家の西加奈子＆朝井リョウが来店する。若林正恭と15年来の友人で、30代の頃はよく居酒屋で朝まで語り合っていたという、おしゃべり好きな2人が、本音を語り尽くす。【番組カット】意外なコンビ結成秘話を語ったアンタッチャブル朝井は大学時代、ダンスサークルに所属し、卒業後は就職して3年間兼業作家を経験。「小説家らしくない振る舞いで”