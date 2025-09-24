2023年度までの4年間に、当時勤務していた茨城県水戸市の小中学校で、女性用の更衣室などを複数回盗撮したなどとして、市内の中学校の33歳の男性教諭が懲戒免職処分を受けました。きょう付で懲戒免職処分を受けたのは、水戸市内の公立中学校に勤務する33歳の男性教諭です。県の教育委員会によりますと、男性教諭は2020年度から2023年度までの4年間に、当時勤務していた小中学校で、女子児童や女子生徒らが使用する更衣室や体育館の