◇パ・リーグロッテ5ー0西武（2025年9月24日ZOZOマリン）ロッテは西武を5−0で下した。高卒2年目の木村優人投手（20）がプロ初完投初完封勝利を飾った。打線も14桁安打とし、投打がかみ合い、3連勝とした。2回、先頭の池田が5号ソロを放ち、先制。5回1死満塁、岡の中前2点打で追加点を奪うと、6回にも1死二、三塁から友杉の左前適時打、西川の左翼線への適時二塁打で2点を加えた。先発した木村は7回1死までパーフェク