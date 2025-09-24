アメリカ・ニューヨークを訪問している石破総理は、戦後80年に合わせ、自身の考えを閣議決定が必要な「総理談話」ではなく、メッセージの形で発信する考えを明らかにしました。そのうえで、内容は現時点において固まっていないと前置きしたうえで、「戦争の記憶を決して風化させてはならんということで、二度と戦争を起こさせないということ、そういう観点が重要だ」と強調しました。さらに、70年談話で提起された“なぜ戦争を止め