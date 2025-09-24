◇パ・リーグ西武0−5ロッテ（2025年9月24日ZOZOマリン）西武はロッテに0−5で敗れ、2連敗。3年連続シーズン負け越しが決まった。先発の菅井信也投手（22）は6回途中5失点。打線は7回1死まで無安打に抑えられるなど、わずか3安打に止まった。ロッテ先発・木村を攻略できなかった。7回1死まで無安打。滝沢がチーム初安打を放ち、ノーヒットノーラン、完全試合を阻止。8回には四球と代打・平沼の右翼線二塁打で2死二、三塁