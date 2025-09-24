24日の東京都心は今季最低の17.9℃と秋の始まりを感じる一日に。それと同時にいま行いたいのが「夏じまい」。夏に使った様々なグッズ、正しく保管する方法は？【写真で見る】日傘の正しい保管は?洗い方や乾かし方を専門店が解説ハンディファンの充電、人間と同じで“腹八分目”がベスト?井上貴博キャスター:夏にお世話になったものをしっかりケアしてあげると、長く使うことができるようです。少しの違いなので、ぜひやってみて