兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝さんが亡くなりました。81歳でした。「白いブランコ」や「また君に恋してる」など、多くのヒット曲を生み出してきた兄弟デュオのビリー・バンバン。9月11日、兄の菅原孝さん（81）が肺炎のため都内の病院で亡くなりました。所属事務所によると孝さんは2024年の年末から体調を崩し、入院。その後、肺炎を併発したということです。1969年のデビューからともに活動してきた弟の進さんは、兄