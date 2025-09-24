Image: James Pero / Gizmodo US 先週（9/17、18）開催されたMetaのカンファレンスMeta Connect 2025。そこで期待通り発表されたのは、スマートグラスの新モデル2種、Ray-BanコラボモデルとOakleyコラボモデルです。米Gizmodoが、Metaが大ヒットと絶賛したRay-Banコラボの第2世代を触ってきました。以下、初めましての感想レビューです。Meta Ray-Banの初代スマートグラスを持っているのです