初めてグローバル・イノベーション・インデックス（GII）でトップ10入り、深セン―香港―広州クラスターが世界のイノベーションクラスターランキングで首位に躍進。世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど発表した2025年版「グローバル・イノベーション・インデックス」は、中国に際立った「スコア」を付与した。新華社が伝えた。WIPOのマルコ・アレマン事務局長補は、「世界トップ10入りはグローバル・イノベーションのリーダーと