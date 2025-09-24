ポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターカガワ」が、10月24日（金）から、香川・高松市にある丸亀町グリーン1階にグランドオープンする。【写真】うどんを持ったピカチュウが登場！グランドオープン記念グッズ詳細■オープン記念の企画も実施今回オープンする「ポケモンセンターカガワ」は、リラックスした様子のピカチュウとヤドンが出迎える広々とした店内で、ショッピングや四国初のポケモンカー