¤ªÂ·¤¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡Ä½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê(73)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀ­ÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤­¡¼!(49)¤È¤Î?¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯2¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤Ã¤­¡¼¤ÈºÆ²ñ¡×¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ÎÍÍ¤Ê2¿Í¤¬¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÈÍ·¤Ö¸á¸å¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¸Î¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤µ¤ó¤ÎµðÂç¤Ê¼Ì¿¿¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë»£±Æ¡£Â·¤¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×Æþ¤ê¤Î