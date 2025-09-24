静岡県伊豆市のブランド米「伊豆の恵」に新たな品種の導入を検討しようと、試食会が行われました。厳しい暑さが増す気候の変動に対応する取り組みです。 【写真を見る】猛暑で米が“白く濁る”問題…伊豆のブランド米が「高温に強い」新品種へ切り替え検討「変わらずおいしい」=静岡 伊豆市のブランド米「伊豆の恵」は、化学肥料や農薬の使用量を通常の半分にした「特別栽培米」で、販売する品種は「コシヒカリ」と「きぬむすめ