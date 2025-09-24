25日（木）の天気北日本では荒れた天気となり、九州南部では明け方にかけて大雨となる恐れがあります。●西日本・沖縄九州・中国・四国を中心に雨が強まるでしょう。朝にかけてがピークで、九州では非常に激しい雨の降る恐れがあります。夜には雨の止むところが多くなりそうです。最高気温は福岡や熊本で32℃など蒸し暑くなるでしょう。●東日本日本海側を中心に雨で、新潟では夕方以降激しい雷雨となるところがあるでしょう。東海