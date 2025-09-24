俳優の北村匠海（２７）が２４日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで開催された主演映画「愚か者の身分」（１０月２４日公開）の完成披露試写会で共演の綾野剛（４３）、林裕太（２４）、永田琴監督とともに舞台あいさつを行った。映画は北村が闇ビジネスからの脱出を図る主人公を演じるサスペンスで、韓国で開催中の第３０回釜山国際映画祭ではコンペティション部門に選出されている。綾野とは映画「シュアリー・サムデ