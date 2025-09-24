静岡市を走る国道で撮影された衝撃の光景。交差点を右折するため車線を変更した直後、後ろから来た黒いワンボックスカーが、前にいた水色の車に猛スピードで追突したのです。さらに、黒い車はそのままの勢いで前にいたごみ収集車にも衝突し、車体の左側をこすりながらそのまま直進していきました。23日午前11時半過ぎ、「事故車両からオイルが漏れている」などと消防に通報がありました。目撃者は間一髪のところで衝突を免れました