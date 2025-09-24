アイドルグループ・WEST.が出演するWOWOWの番組『WOWOW×WEST. “WESSION”』第4回(28日19:00〜)の収録が、7月に行われた。WEST.とLucky Kilimanjaroゲストには「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド・Lucky Kilimanjaroが登場。WEST.のメンバーが聞きたいことを深掘りするトークに加え、ボーカル・熊木幸丸が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲と、Lucky Kilimanjaroの楽曲から1曲の計2曲