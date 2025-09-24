“美しすぎる卓球選手”の近影が話題になっている。卓球選手でタレントの菊池日菜が２４日までにインスタグラムを更新し、写真２枚をアップ。白のトップス姿で、横顔ショットやカメラ目線のショットを披露した。この投稿にファンからは「横顔綺麗すぎる！！」「可愛すぎる」「なんちゅー綺麗な子や」「透明感」「めちゃくちゃかわいい」「美しすぎる」といったコメントがあがっている。