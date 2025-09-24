◆大相撲▽秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が無傷の１１連勝とした。左の張り差しから右四つで上手をつかんだ。関脇・霧島（音羽山）に土俵際で残されて上手が切れたが、すぐに浅い上手を引き直した。再び寄って相手の腰を浮かせ、上手投げで転がした。支度部屋では引き締まった表情で「集中してやれた」と話し、初日からの連勝についても「一日一番大事に取っていきたい」と口にした。優勝