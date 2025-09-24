おととし5月に中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判です。検察側は24日、被告の男に対し「殺意が強固で残虐性もあり死刑を回避できる事情がない」として、「死刑」を求刑しました。（検察）「被告人を死刑に処しボウイナイフやハーフライフル銃を没収することも相当」24日で9日目となった裁判員裁判、検察側は論告でこう述べました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは中野市江部の農業青木政憲被告・34歳です