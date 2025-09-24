米３０年固定金利は６．３４％に小幅低下、住宅ローン申請指数は＋０．６％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３４％と前回の６．３９％から小幅に低下している。住宅ローン申請指数は＋０．６％と前回の＋２９．７％からは上昇が落ち着いた。購入指数は１７４．０から１７４．５にわずかに上昇。借り換え指数は１５９６．７から１６０９．８に上昇している。 USD/JPY148.41EUR/USD1.1752EUR/JPY