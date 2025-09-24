お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（48）が24日、自身のXを更新。声帯ポリープ手術を終えたを報告した。この日、クロちゃんは「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と発表していた。夜には「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！」とつづった。さらにベッドに横になる写真も投稿。「当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」と続けた