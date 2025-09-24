＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた“まさか”な応援スタイル終盤戦に入った大相撲九月場所、十一日目の客席に“斬新な応援スタイル”のミュージシャンが姿を現した。ファンからは「赤ちゃん喜びそう」「手袋？」と反響が続々。“推し力士”の敗北にガッカリする様子も見られ、「せつない顔してる」「悲しそう」とコメントするファンも相次いだ。序ノ口十五枚目・京の里（伊勢ノ海）