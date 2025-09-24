韓国の路地でカメラが捉えたのは、滝のように流れる大量の泥水。車やバイクが次々と巻き込まれ、通りを走行中だった白い車は、なすすべもなく押し流されていきます。さらに、別のカメラには押し寄せる濁流を前に、慌てた様子で階段を駆け上がり避難する住民の姿も記録されていました。住民は「たくさんの水が流れてきて、こうして塀を越えて、今、地下に水がいっぱいたまっています」と話しました。突然、街を襲った土砂災害の原因