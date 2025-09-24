２０２３年１０月に閉場した国立劇場（東京都千代田区）の再整備に向け、政府のプロジェクトチームは２４日、３３年度の再開場を目指すことを、一部改定した整備計画に盛り込んだ。２２年の入札時には２９年秋と見込んでいた再開場の時期は、少なくとも約４年、遅れることが確実となった。新整備計画では、今年度中に新劇場の入札条件などを定めて入札公告までを行う。入札後に契約を締結するのは２７年度。設計・建設には計６