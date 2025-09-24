トルコ・イスタンブールで目撃された事故の瞬間映像。画面左から現れたバイクに、白い車が後ろから勢いよく追突。バイクは止まっていた送迎バスとの間で挟まれるような状態となり、衝撃で運転手が路上に投げ出されました。運転手は近くにいた人たちに救出され、病院に搬送されましたが軽傷でした。事故直後に撮影された映像では、バイクは原形がわからないほど押しつぶされ、衝撃の大きさを物語っています。なぜ事故は起きたのでし