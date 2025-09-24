帝国喫茶が、バンド史上初となるライブ音源『ストーリー・オブ・マイ・ライト TOUR 2025』を10月15日に配信リリースする。 （関連：【画像】帝国喫茶、ライブ音源『ストーリー・オブ・マイ・ライト TOUR 2025』ジャケット） 今作に収録されるのは、3rdアルバムを携えて春に開催された全国ワンマンツアー『ストーリー・オブ・マイ・ライト』のライブ音源。大阪／東京公演よ