ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 特急電車と車が衝突、運転手の女性が死亡 遮断機が下りた後に侵入 大阪府 時事ニュース 日テレNEWS NNN 特急電車と車が衝突、運転手の女性が死亡 遮断機が下りた後に侵入 2025年9月24日 20時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪府貝塚市の踏切で特急の電車と乗用車が衝突する事故があった 乗用車を運転していた女性は死亡し、電車の乗客などにけがはなし 警察などによると、乗用車が遮断機の下りた踏切に進入したという 記事を読む