9月24日、秋のグルメ企画の祭典『THE グルメ DAY』（日本テレビ系）が3時間にわたって放送された。日本テレビ系列を代表するグルメ企画が、番組の垣根を越え、史上初のスペシャルコラボをするという内容だ。そしてこの特番に合わせて、伝説の番組『モグモグGOMBO』が復活。放送時にMCを務めた、タレントのヒロミと落語家・林家正蔵（当時の芸名は林家こぶ平）が登場し再タッグを組んだが、正蔵の近影が話題となっている。「『モ