9月18日に東京・銀座で開催された「カルティエ銀座4丁目ブティック」のオープニングイベント。イベントには、多くのセレブリティたちが出席した。多くの著名人が登場するとあって、厳重な警備体制が敷かれるなか、全身黒のコーディネートで会場入りしたのは、堀田真由。1970年代のものだというドレスに、足元は秋らしくロングブーツを合わせている。イベントで取材陣から「自身のご褒美時間には何を?」と聞かれると、「オイス