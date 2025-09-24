9月24日、人気アイドルグループ・SixTONESが「JR東日本」のキャンペーンに起用されたことが発表された。10月1日から始まる東北新幹線とのコラボキャンペーン『Enjoy！ SixTONES, Enjoy！ ShinKANSEN.』では、今回書き下ろされた新曲『Shine with U』の他、東北新幹線車内で楽しめる限定音声コンテンツも展開されるという。さらに、10月1日から2026年3月31日までは、同楽曲が発車メロディにアレンジされ、東京、上野、大宮の各