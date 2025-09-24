西アフリカのブルキナファソとマリ、ニジェールの軍事政権が、ICC＝国際刑事裁判所からの脱退を表明しました。ブルキナファソ、マリ、ニジェールの3か国は22日、共同声明を発表し、ICCについて「新植民地主義的な抑圧の道具に変わってしまった」と述べ、脱退することを表明しました。さらに「ICCは戦争犯罪や人道に対する罪などを訴追する能力に欠けている」と批判したうえで、「平和と司法を強化するために自国に根差した仕組みを