俳優で歌手の北山宏光（４０）が２４日、東京・ブルガリア大使公邸で行われたブルガリア共和国友好親善大使の就任式に登場した。日本において同国の友好親善大使が任命されるのは今回が初となる。北山はブルガリアについて「ブルガリア友好親善大使ということで大変光栄に思っています」と笑顔。９月に約８日間ブルガリアを訪れたといい「街の美しさ、自然の雄大さ、歴史、食事、音楽、ダンスと全てがすばらしいものでした」と