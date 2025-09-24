来月4日に行われる自民党総裁選。候補者5人の「物価高対策」で、私たちの生活はどのくらい楽になるのでしょうか。【写真を見る】“ポスト石破”候補の5人 「news23」討論会での様子自民党総裁選 5人の「物価高対策」は実現する？高柳光希キャスター：自民党総裁選の本格論戦が始まりました。各候補は様々な物価高対策を訴えています。まず、対策の中でも、1年以内に実現する可能性があるものを「短期の対策」、実現に時間がか